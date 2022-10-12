İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı 22 lira olarak açıklandı

Isparta’da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 22 lira olarak belirlendi.

Isparta'da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 22 lira olarak belirlendi.


Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasat sezonu mayıs ayının ortalarında başlayarak 50 gün sürmüştü. Topladıkları gülleri fabrikalara ulaştıran üreticilerin beklediği fiyat açıklandı. Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), bu yıl için gül çiçeği taban fiyatını 22 lira olarak belirledi. Geçen yıl 7 lira 80 kuruş olarak açıklanan gül çiçeği taban fiyatında bu yıl yüzde 282 oranında artış yapıldı.


GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, hasat sezonunda yaklaşık 15 bin ton gül çiçeği rekoltesi elde edildiğini belirterek, üreticilere ödemelerin gelecek haftadan itibaren yapılacağını bildirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.