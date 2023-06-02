Isparta'da "Gül Festivali" renkli görüntülerle başladı

Isparta'da düzenlenen "Uluslararası Gül Festivali" çelenk sunumu ve kortej yürüyüşü ile başladı.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gül Festivali 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program sona erdi.

3 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan festival Isparta Belediyesi önünden Valilik önüne kadar yapılan kortejle devam etti. Korteje, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernekler, kulüpler, yerli ve yabancı folklor ekipleri, okullar ve vatandaşlar katıldı. Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu korteje katılan grupları selamladı. Kortejde Isparta Belediyesine gelen milli ve yerli gururumuz Togg da yer aldı. Kortejde mehteran ekibi, okullar, engelli denekleri, sivil toplum kuruluşları, Isparta Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Ankara Mamak Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Ankara Hoyem Derneği, Moldova, Ukrayna, Romanya, Makedonya, İran, Gürcistan, Uluslararası öğrenci toplulukları temsilcileri, off-road, bisiklet, motosiklet grupları, klasik Mercedes grubu gibi çok sayıda ekip de yer aldı. Kortej geçişinde tırların üzerinden korteji seyretmeye gelen vatandaşların üzerine gül yaprakları ve gül suları serpildi.

Festival bu akşam Mustafa Ceceli'nin vereceği halk konseri ile devam edecek.