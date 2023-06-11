Isparta'da gül hasadı başladı

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'lik kısmını tek başına karşılayan Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabasında gül hasadı başladı. Haziran ayı sonuna kadar devam edecek hasatta bu yıl 8 bin ile 12 bin ton arası gül yaprağı rekoltesi bekleniyor.

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabasında gül hasadı bu yıl gecikmeli olarak başladı. Üreticiler ve işçiler tarafından toplanan gül çiçekleri, gül yağına dönüştürülmek üzere fabrikalara götürülüyor. Güller fabrikada 500 kilogram kapasiteli dev kazanlarda kaynatılarak çiçeklerin yağı çıkarılıyor.

Güneykent kasabasında tarlada gül toplayan Zehra Suna, ailesine yardım için geldiğini belirterek, “Gül çiçeği bizim ekmek kapımız. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Çocukluğumuzdan beri alıştığımız için hem toplaması bize kolay geliyor hem de seviyoruz gül toplamayı” dedi.

Suna, “Sabah çok erken kalkmak zorundayız. Yağmur oluyor, gülün dikenleri ve arıları var. Aynı zamanda çamurda yürümek, çizmeyle hareket etmek zor ama dediğimiz gibi kazanç olarak çok şükür bereketini veriyor. Herkesi güllerin gökyüzüne güldüğü memlekete bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tarlaya komşularına yardıma geldiğini dile getiren Nehir Satılmış, “Burası komşularımızın tarlası. Harçlığımı çıkarmak için yardıma geliyorum. Gül toplamak kolay, tek zorluğu yağmur yağdığı zaman çamur oluyor. Gül toplamaya geçen sene ve bu sene de geldim. Daha yeni başladım sayılır” dedi.

“Hasat bu yıl yaklaşık 20 gün gecikti”

Güneykent kasabasında 1 hektarlık tarlasında yaklaşık 30 yıldır üreticilik yapan Zühtü Küçükbacak ise, gül çiçeğine bu yıl soğuk vurduğunu belirterek, “Mahsulümüze soğuk vurdu ama tekrar yenilendi. Mahsulümüz zarara uğradığı için geçen yılki gibi olmayacak. Tarlamızın işçiliğini, ilaçlarını kendimiz yapıyoruz. Hasat zamanı işçileri de dışarıdan getiriyoruz” dedi.

Geçen yıl bu zamanlar gül hasadının bitmek üzere olduğunu söyleyen Küçükbacak, “Bu yıl yaklaşık 20 gün gecikti. Yaklaşık 20 gün kadar devam eder hasat gün döneceği için o tarihten sonra gül olmaz artık” diye konuştu.

Mart ayında don olayı olduğunu dile belirten Küçükbacak, “Don olayı aralıklarla arka arkaya devam etti. Gülün goncalarının çıkacağı zaman don etkiledi ama havaların ısınmasıyla gül tekrar açtı. Geçen yıl yapılan rekolteye göre yüzde 50 zarar var. Geçen yıl 5 ton oldu, bu yıl 2 bin 500 kilogram ancak olur” dedi.

“Isparta'da 8 bin ton ile 12 bin ton arası gül yaprağı çıkıyor”

Gül fabrikası yağ ekspertiz uzmanı Osman Döner, üreticilerin getirdikleri gülleri kazanlara basarak, 100 derece sıcaklıkta kaynattıklarını söyledi. Döner, “Kaynayan gülleri tekrar soğutmaya başlayarak damıtma sistemine geçiyoruz. Damıtma sisteminde aldığımız suyu ikinci destinasyona sokarak ve içindeki bütün suyu son damlasına kadar alarak işlemimizi bitiriyoruz ve bu işlem bitene kadar devam ediyor. Fabrikada bulunan bir kazan 500 kilogram gül çiçeği yaprağı ve 1 buçuk ton su alıyor. Günlük ortalama 4 ton çiçekten 1 kilogram yağ çıkar. Örneğin 40 ton işlediyseniz 10 kilogram yağ elde edersiniz. Havaların serin olmasından dolayı sezon biraz uzayacak gibi duruyor. Isparta genelinde 8 bin ton ile 12 bin ton arası gül yaprağı çıkıyor. Isparta'nın genel gül yaprağı rekoltesi bu civarlarda ilerlemektedir” diye konuştu.