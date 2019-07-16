Isparta'da gül kokulu ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü'

Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte, kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar sokaklara 1.5 ton gülsuyu sıkıldı. Yürüyüşe mehteran takımı, gençlerin taşıdığı dev Türk bayrağı ve atlılar damga vurdu.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü akşam etkinlikleri, Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Isparta Mimar Sinan Caddesi üzerinde başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte mehteran takımı, atlılar, dev Türk Bayrağını taşıyan gençler yer aldı.

Cadde boyunca Isparta Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 ton gül suyu etrafa sıkılırken, toplulukta dev Türk bayrağı ile yürüyen gençler ise ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attı.

Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Programda İl Vaizi Yener Derdiyok tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak, İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edildi.