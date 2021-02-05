İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da Gül Küçük Sanayi Sitesi yağmur suyu hattına kavuşuyor

Isparta Belediyesi özellikle kış günlerinde büyük sorunlar yaşayan Gül Küçük Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu alt yapı çalışması başlattı.

Isparta Belediyesi özellikle kış günlerinde büyük sorunlar yaşayan Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde yağmur suyu alt yapı çalışması başlattı.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında 3 km'lik hat çekilecek ve yaklaşık sayıları 200'ü bulacak yağmur suyu ızgaraları konacak.


Yıllardır yağmur suyu alt yapısının olmadığı Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan çalışmalarda 500'lük korge, 1000'lik betonarme büzler kullanılacak. 3 Nolu giriş kapsının bulunduğu alandan başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gül Küçük Sanayi Sitesinden toplanacak yağmur suları, karayollarının 1600'lük hattı ile birlikte Lagus Deresine deşarj edilecek.


Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gül Küçük Sanayi Sitesi önünden Bozanönü'ne giden yolda asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.