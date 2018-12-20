Isparta'da Gül Şiirler Gecesi

Isparta Belediyesi kültürel etkinlikler çerçevesinde Türkiye'nin ünlü yazar ve şairlerini Ispartalılarla buluşturuyor.

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek etkinlikte birbirinden ünlü yedi isim Ispartalılarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikler için yine vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, düzenleyecekleri etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Türkiye'nin ünlü yazar ve şairlerini Ispartalılarla buluşturduklarını söyleyen Günaydın, 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 19.00'da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde Güller Şehrinde Gül Şiirler Gecesi düzenleyeceklerini kaydetti. Günaydın, program kapsamında binden fazla eserde imzası bulunan ve bir çok şarkıya hayat veren Ahmet Selçuk İlkan, kitapları satış rekorları kıran ünlü şair ve yazar Sinan Yağmur ile birlikte yine Yasmin Korkut, Hava Avcı Köseoğlu, Adem Efiloğlu, İlter Yeşilay ve Sebahat Şahin'in, Ispartalılarla bir araya geleceğini dile getirdi.

Her biri birbirinden değerli ünlü şair ve yazarların katılacağı şiir resitalinin vatandaşlara ücretsiz olacağını belirten Günaydın, yine Gökkubbe'deki programa saat 16.00'dan itibaren Belediye, IYAŞ AVM, SDÜ Doğu ve Batı Kampüsü'nden ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini dile getirdi.