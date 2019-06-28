Isparta'da GÜLANTA Danışma Toplantısı

Gıda Tarım Örgütü (GTÖ-Food and Agriculture Organization, FAO)-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tıbbi ve Aromatik Bitlikler Üretim ve Değerlendirme Zincirinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında (Gül-Lavanta) GÜLANTA Danışma Toplantısı Isparta'da gerçekleştirildi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından, IPARD Programı Ulusal Kırsal Ağ (UKA) Projesi kapsamında “GÜLANTA (Gül-Lavanta) Danışma Toplantısı Ramada Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün katıldı.

Danışma toplantısında gül ve lavanta ile ilgili Isparta'daki gelişmelerden bahseden Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, 14,5 yıllık bir emeğin bugün güzel bir noktaya ulaşmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti. Gözgün, güzel bir projenin ortaya çıktığını ve gülün tanıtımının artık ülke sınırlarını aştığını belirterek, “Çocuk doğdu, büyüyor, içerisinde aşk, sevgi var. Gül ve lavanta tarımın yanı sıra turizm boyutu ile de önemli bir noktaya ulaştı” dedi.

Isparta'nın gül ve lavantanın yanı sıra tıbbi ve aromatik bitliler noktasında çok zengin bir şehir olduğuna dikkat çeken Gözgün, Isparta Belediyesi olarak her zaman bu projenin yanında olduklarını kaydetti. ‘Bu farkındalık daha da büyümeli' diyen Gözgün, “Isparta'mızın turizm, tarım, tanıtım noktasında büyük vizyona sahip bir belediye başkanımız var. Marka değeri oluşturulması noktasında Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen var” diyerek projeyi desteklediklerini kaydetti.

Isparta'da güzel bahçeler kuracaklarını ve 1,5 ay değil, 8-9 ay şehirde turların ağırlanacağı turizm alanları oluşturacaklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Bu konuda eli gül, lavantaya değen bayanlarımızda taşın altına elini değil, gövdesini koydular, umutla bekliyorlar. Bu toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Danışma Toplantısında ayrıca Isparta İl Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay da, şehirde gül ve lavantanın gelişimi, turizme katkısı ve projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü de, Isparta'nın bitki ve biyolojik çeşitliliğe sahip bir il olduğunu, GÜLANTA'nın Güneykent beldesinden başladığını, üretilen ürünün tüketiciye sunulmasının önemli olduğundan bahsetti. Proje hakkında bilgiler aktaran Gülcü, “Üreticinin refah düzeyinin arttırılması açısından bu çalışmalar önemi. GÜLANTA ile farkındalık oluşturmaya çalışılıyor” derken, verdikleri yüzde 65'e varan hibe desteklerinden bahsetti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü Proje Teknik Lideri Fazıl Düşünceli de kurum hakkında genel bilgiler vererek, “Uzun yıllar buğday, mısır, muz gibi ürünler için koştuk ama bir gün gülün peşinde koşacağımız aklımıza gelmezdi” derken, bu ve bunun gibi nice projelerde bir arada olma temennilerini dile getirdi.

İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşları ile yerel paydaşların da katıldığı toplantı gün boyu devam etti.