Isparta'da hastane güvenlik görevlilerinin gazeteciye saldırmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde geçen gece, görevini yapmak isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Feti Kılıç'a fiili müdahalede bulanarak saldıran ve görevini yapmasını engelleyen özel güvenlik görevlileri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde geçen gece, yaralı yakınları ile zanlı arasında gerginlik yaşandığı sırada, olayı haber yapmak amacıyla görüntülemeye çalışan İHA Muhabiri Feti Kılıç, basın kartını göstermesine ve gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, ‘Yasak' söylemleri ile özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile karşılaştı. Yaşananlar ve arada geçen diyaloglar, muhabir Kılıç'ın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Yaşanan olayın ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya tarafından yapılan yazılı açıklamada, “18.12.2019 tarihinde ilimizde gerçekleşen yaralama vakası sonrası Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan ve basınımıza da yansıyan olaylarla ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmış olup konu Müdürlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Suç duyurusunda bulundu

Öte yandan, İHA Muhabiri Kılıç'ın, yaşanan çirkin saldırı ile ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayın geçmişi

Isparta'da dün gece çıkan silahlı tartışma sonucu 5 kişinin yaralandığı olay sonrasında Isparta Şehir Hastanesine akın eden yaralıların yakınları ile olayın faili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri gerginliğe müdahale ederken, hastanenin özel güvenlik görevlileri de hastane bahçesindeki yaşananları görüntülemeye çalışan gazeteciye saldırdı. Kamuya açık alan olarak geçen Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde gazetecilik görevini yapmaya çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Feti Kılıç, özel güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Cep telefonu ile hastane bahçesinde yaşananları görüntülemeye çalışan İHA Muhabiri Kılıç, güvenlik amiri olduğu tahmin edilen bir şahıs ve beraberindeki özel güvenlikçiler tarafından görevi başında fiziki müdahaleye maruz kaldı.

Basın kartını göstererek, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, “Muhabirsin ama yasak” yanıtını alan Kılıç, “Gazeteciyim” diyerek çekim yapmaya devam etmekte direnince, fiziki müdahaleye uğradı. Muhabirin kamerası kayıtta olan cep telefonuna elle müdahale eden özel güvenlik görevlileri, “Çekemezsin, yasak” diyerek müdahalelerini sürdürdü.

Muhabire, “Biz görevimizi yapıyoruz” diyerek müdahale etmeye devam eden özel güvenlikçiler “Müdahale edemezsin” yanıtı üzerine, “Yasak, çekemezsin” demeye devam ettiler. İHA muhabirinin, “Tamam, bunları da çekeyim, buraya konuşun o zaman” demesi üzerine, bazı özel güvenlik görevlileri kameradan uzaklaşırken, bazıları da, “Yasak, bizi çekemezsin” diyerek gazeteciyi derdest etmeye çalıştı.

Olay, polisin özel güvenlik görevlilerine, kamuya açık alanda çekim yapmanın herhangi bir sıkıntı oluşturmadığı ikazında bulunmasıyla son buldu.