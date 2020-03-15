Isparta'da hayvanat bahçesi tedbir amaçlı olarak ziyarete kapatıldı

Isparta Belediyesi, ülke genelinde tespit edilen Korona virüs vakaları sebebiyle bir süreliğine Hayvan Barınağı'nın tedbir amaçlı olarak ziyaretlere kapatıldığını duyurdu.

Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamada “Ülkemizde görülen Koronavirüs vakası üzerine Isparta Belediye Başkanlığı olarak halkımızın ve hayvanlarımızın sağlığını göz önünde bulundurarak, ülkemizdeki Korona virüs tehdidi son buluncaya kadar hayvan barınağımız ziyaretlere kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.