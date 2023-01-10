İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da hırsızlık firarisi yakalandı

Isparta’da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Isparta'da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs saklandığı yerde yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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