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Isparta'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Boğazköy köyünde kullanılmayan mermer ocağında hırsızlık yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Boğazköy köyünde kullanılmayan mermer ocağında hırsızlık yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay 13 Kasım günü Sütçüler ilçesine bağlı Boğazköy köyünde kullanılmayan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında hırsızlık yapılacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda A.İ.T., N.G., ve Ö.D. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler 14 Kasım'da sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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