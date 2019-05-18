Isparta'da iftar sonrası Gençlik Haftası etkinlikleri

Isparta'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından meydan etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Isparta'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl da farklı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu hafta boyunca, her zaman yaptığımız şekilde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve spora yönlendirilmesi adına daha fazla özendirici çalışmalar yaptık” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, iftar sonrasında meydanda canlı resim gösterileri, kaligrafi, ebru, bilek güreşi, dart, langırt, futbol topuyla duba devirme oyunu ile farklı sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliklere gençlerin yanı sıra aileler de yoğun ilgi gösterdi. Gençler, gece geç saatlere kadar aileleriyle eğlenceli

bir zaman geçirdi.

Gevrek: “Bu yıl da farklı bir çalışma gerçekleştirdik”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek,bu yıl Ramazan ayına denk gelen Gençlik Haftası etkinliklerini iftar sonrasında farklı bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Gevrek, “Isparta'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl da farklı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu hafta boyunca, her zaman yaptığımız şekilde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve spora yönlendirilmesi adına daha fazla özendirici çalışmalar yaptık. Valilik binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanımızda 2 gün boyunca, farklı sportif ve sanatsal faaliyetlerin icra edildiği etkinliklerde gençlerimiz hem eğlendi hem de öğrenerek spora teşvik edildiler. Katılım sağlayan gençlerimiz, aileleri ve bu çalışmaya emek veren tüm personelimize teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum” dedi.