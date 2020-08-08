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Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 22.45 sıralarında Eğirdir Isparta kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 FZ 786 plakalı Zübeyir Çelik yönetimindeki otomobil, 32 HD 665 plakalı Ramazan Baran yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, araçta sıkışan 2 yaralıysa itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

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