Isparta'da ilk ders zili çaldı

Isparta'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Halıkent Ortaokulunda yeni dönemin ilk zilini Isparta Valisi Aydın Baruş çaldı.

Isparta'da 435 okulda 82 bin 729 öğrenci ve 6 bin 233 öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı için Halıkent Ortaokulu'nda bir tören düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılış programındaki konuşmasına, çocukların gelecekte başarılı birer insan olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcının yapıldığını söyleyerek başlayan Vali Baruş “Okullarda bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çağın gereklerine uygun bilgileri sunarken, diğer yandan onların insani değerler, milli ve manevi hasletlerle yetişmelerini temin etmek gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okullarla ilgili şu veciz sözleri bu önemi açıkça vurgulamaktadır. “Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur”. Okullarımızdaki eğitimin, çocuklarımızın can ve ruh sağlığı güvenliğini temin edecek bir ortamda devam ettirilmesi önemli bir husustur. Saygı değer katılımcılar, değerli veliler, çocuklarımızın eğitim hayatının başarılı ve mutlu geçmesinde; idarecilerin, öğretmenlerin, aile fertlerinin, tüm kurum ve kuruluşlarının payı olduğunu unutmadan birlikte hareket ettiğimiz takdirde eğitimde Isparta olarak hak ettiğimiz yere geleceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum.2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının İlimize, ülkemize, ailelerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini diliyorum. Siz değerli katılımcılara en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların sonrasında Halıkent Ortaokulu öğrencileri şiirler okuyup dans gösterisi sunarak yeni dönemi kutladılar. Ardından Vali Baruş tarafından okul öğrencilerinden ulusal yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenin ardından yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini Vali Baruş öğrencilerle birlikte çaldı.

Okul öğretmenleriyle de bir araya gelerek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Baruş, Halıkent Ortaokulu'nda sınıf ziyareti de gerçekleştirerek bir süre öğrencilerle sohbet etti, işlenen dersi dinledi.