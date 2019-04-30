Isparta'da ilk ve ortaokul öğrencilerine okuma sınavı

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda yaklaşık 2 yıldan bu yana yürütülen ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Okuma çemberim, kitaplar her şeyim” projesi il geneline yayılarak öğrenciler için okuma sınavı yapıldı. Sınav sonucunda dereceye giren öğrenci ve okullar 2 Mayıs'ta düzenlenecek olan törende ödüllendirilecek.

Projenin ilk kez uygulandığı okul olan IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda düzenlenen sınavda, il genelinde 61 okuldan toplam 169 öğrencinin, yıl boyunca okudukları kitaplardan sınava tabi tutuldu.

Sınav 2 saat boyunca öğrencilere, okudukları 5 hikaye kitabının içinden sözel mantık içerikli soruların sorulduğu belirtildi. Sınav sonucunda ilk 3 sıralamada dereceye giren öğrencilere sırasıyla bin - 500 ve 250 lira para ödülü verileceği belirtildi.

Projenin içeriğinden bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet Yıldırım, amaçlarının, çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutarak, kitap okuma ve kitap seçme alışkanlığının sağlıklı bir şekilde aşılanabilmesi olduğunu ifade etti.

Yapılan sınav ile katılımcı her öğrencinin ödüllendirilerek, onure edildiğini ancak, puanlama sisteminde en dereceyi alan öğrenci ve okulların belirlendiğini kaydeden Yıldırım, dereceye giren öğrencilerin 2 Mayıs'ta düzenlenecek olan törende ödüllendirileceğini aktardı.

Yıldırım ayrıca, aynı gün Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nil Didem Şimşek tarafından öğrencilere “Ortaokul öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırma” konulu söyleşi gerçekleştirileceğini ifade etti.