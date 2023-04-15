Isparta'da imece usulü yapılacak Kur'an kursunun temeli atıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in proje ve inşaat aşamasında destek verdiği ve vatandaşlarla birlikte imece usulü hayata geçirilecek olan Küçük Hacılar Köyü Kur'an Kursu'nun temeli atıldı.

Temel Atma Törenine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, AK Parti Milletvekili adayları Yakup Kütük, Nesrin Semiz ve Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse ile çevre köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Temeli atılan Kur'an kursunun Küçük Hacılar köyüne hayırlı olması dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, “Rabbim bizlere burada güzel nesiller, güzel çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin” dedi.

Bir yıl önce köye geldiğinde mevcut Kur'an kursunu ziyaret ettiğini ve çok küçük olduğundan hareketle yeni bir bina yapılması noktasında karar aldıklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Biz burayı yapalım, dedik, muhtarımız arsasını ayarladı ve bize geldi. Projesini çizdik ve bugün de temelini atıyoruz. Bu yapılacak olan kurs binası Belediyenin bir hizmeti değil, burada tamamen imece usulü olacak. Vatandaş olarak hepimizin hizmeti burası. Şunun da sözünü vermek istiyorum. Burası 300 metrekare kapalı alanı olan güzel bir Kur'an kursu olacak. Kur'an kursumuzun açılışını da inşallah üç ay sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde hep birlikte yapacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Küçük Hacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız da, Başkan Başdeğirmen'in mevcut Kur'an kursunun yerine yenisinin yapılmasını kendilerine teklif ettiğini kaydetti. Yıdız, “Başkanımızın hizmetleri sadece Kur'an kursu ile kalmadı. Camimizin kilit parke taşından, tuvaletinden, halı sahamızın tribününe kadar köyümüzün her ihtiyacına yetişti. Ne zaman gittiysek başkanımız elimizi boş çevirmedi, başkanımıza yaptığı hizmetleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler beton mikserinin butonuna basarak Kur'an kursunun ilk temelini attı. Başkan Başdeğirmen, çocuklara oyuncak dağıtırken, köyde yaşadığı yol problemi dolayısıyla evinden çıkmakta zorluk çeken ve bu sorununu giderdiği bedensel engelli Yusuf Kenan Say ile de bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, “Benim arkadaşım gelmiş” dediği Yusuf Kenan Say'dan iftar daveti aldı. Başkan Başdeğirmen eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Yusuf Kenan'ı özel olarak ziyaret etme sözü verdi.