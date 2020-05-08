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Isparta'da iş yerini yangını

ISPARTA (İHA) – Isparta’da bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 19.00 sıralarında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Dükkandan çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırarak içerideki yoğun dumanı makine yardımı ile tahliye eden ekipler içeri girdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası dükkan içerinde mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.

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