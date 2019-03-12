Isparta'da İstiklal Marşı'nın 98.kabul yıldönümü

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıl dönümünü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan, mülki ve askeri erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Isparta Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, okul müdürü Dr. Abdullah Yavuz Akıncı'nın Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından ve edebi yaşantısından kesitlerle İstiklal Marşı'nı yazma safhasını anlatan konuşmasıyla başladı.

Ardından öğrenciler katılanlara Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden örnekler sundu. Daha sonra yine öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın yazılma aşamasında yaşananlar, kabul süreci ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ilişkin bilgiler bir oyunla sahnelendi. Programda son olarak Isparta Anadolu Lisesi müzik öğretmenleri öncülüğünde öğrenciler kahramanlık türküleri seslendirildi.