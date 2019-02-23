Isparta'da ‘İstikrar gecesi'

Isparta Belediyesi ile Ülkü Ocakları Isparta İl Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Isparta İçin İstikrar Gecesi' Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gecede Mustafa Yıldızdoğan ve Zafer İşleyen birer konser verdi. Konserde sanatçılar Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın için besteledikleri seçim şarkılarını da seslendirdi.

Güzerin: “Milliyetçi Ülkücü Hareket Milli Beka'nın teminatıdır”

Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, “Milliyetçi ülkücü hareket binlerce yıllık kültür mirasının bekçisi, büyük Türk Milletinin hizmetkarı, umut ışığı, milli bekanın teminatıdır” dedi. Milliyetçi Ülkücü Hareketin Türk Dünyasının birliktelik arzusu, kızıl elma ülküsünün sancaktarı olduğuna değinen Güzerin, “Şüphesiz mazlum milletlerin umudu Türk Milleti, Türk Milletinin umudu ülkücü harekettir. Feyzini Türk İslam ülküsünün kaynağından alan ülkücü hareket 1969 yılından bugüne nice çilelerle gelmiştir. Liderimiz Devlet Bahçeli milletimizin kendisini ansızın içerisinde bulduğu siyasal buhran ve dar boğaz günlerinde yine tarihi bir inisiyatif almış, ihanet çetelerinin çarkına çomak sokmuş, hain emellerine taş koymuştur. Önce ülkem ve milletim diyerek milletimize can siparhane kalkan olmuştur. Bu hayati süreçte milli beka için maruz kaldığı ithamların hiç birisine kulak asmamış tam tersine akla, karanın ayrıldığını söylemiş, dik duruşundan ödün vermemiştir” diye konuştu.

Günaydın ‘Hadi bir daha' şarkısıyla kürsüye geldi

2019 seçim müziğinin bestekarı Sanatçı Zafer İşleyen'in ‘Hadi Bir Daha' şarkısı ve tezahüratlarla kürsüye gelen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Gökkubbe altında bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade etti. Uzun bir süredir Isparta'nın belediye başkanlığını yürüttüğünü dile getiren Günaydın, bu hizmet sürecinin kendisine tevdi edilmesinin Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanının çok çalışması ve başarılı olmasını gösterdiğini dile getirdi.

“Isparta örnek şehir olmuştur”

Isparta'da yaptıkları çalışmalarla Türkiye'de diğer vilayetlerde olmayan yatırımların kazanıldığını belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta tüm vilayetlerin içerisinde farklılıklarını ortaya koymuş, örnek şehir olmuştur. Isparta'mız istikrar istiyor. Allah'ın izniyle tekrar 31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi kazanacaktır ve şahsımda belediye başkanı olacak. Yeni dönemde ‘belediye başkanı olacaksın, ne olacak?' diye sorulabilir. Evet yeni dönemde Isparta'mızda çok daha farklı şeyler olacak. Bugün Isparta, Türkiye'de olmayan çok şeye sahip olmuştur. Temelden hareket ederek, bir dizi halinde şehrimizi hizmet sürecimizde belli bir noktaya ulaştırdık. Hedefimizi daha yükseklere taşımak için, 81 vilayet arasında da farkla yürümesi, önde gitmesi için şehrin önce altyapısını halletmesi lazım. Bunu çözdük” şeklinde konuştu.

“Esas şimdi başlıyor”

Gezileri esnasında ‘bizden ne istiyorsunuz?' diye sorduklarını ‘Senden daha ne isteyelim, yapılacakların hepsini yaptın' cevabı aldıklarını dile getiren Günaydın, “Şimdi o gözü tok, yapılanları en iyi şekilde fark eden değerleri hemşehrilerime de ‘esas şimdi başlıyor' diyerek cevap vermek istiyorum. Şimdi daha ileriye gitmek için şehrimizi mevcut durumuna getirmek önemliydi, geldi. Yaşanabilir vilayette şehrimiz birinci oldu. Bu bir hedefimizdi, buna ulaştık. Şimdi de, Isparta'yı Avrupa'nın en güzel şehirlerinin önünde yer almasını istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Zafer İşleyen sahne aldı. Sanatçılar birbirinden güzel eserlerini Ispartalılar için seslendirirken, Zafer İşleyen, Başkan Günaydın için 2019 seçim müziği olarak bestelediği ‘Hadi Bir Daha', Mustafa Yıldızdoğan da, ‘Milliyetçi Hareketiz, Isparta'ya bereketiz, Yusuf Ziya Günaydın'la Tekrar için Seferberiz' parçasını Gökkubbe altında bulunanlar için seslendirdi.

Geceye, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ve MHP İl Başkanı Nail Bayram'ın yanısıra , Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, il, ilçe ve belde teşkilatlarıyla, belediye başkanları ve adayları katıldı.