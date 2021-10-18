Isparta'da jandarma ve emniyetten şok uygulama

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, asayiş ve terör olaylarının önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması maksadıyla Isparta giriş çıkışlarda 10 farklı noktada, eş zamanlı şok uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan uygulamada narkotik köpek unsurları ile desteklenen 136 polis, 112 jandarma olmak üzere toplam 248 personel görevlendirilirken, yapılan çalışmalarda 34 gram esrar, 27 gr.am eroin, 28 gram metamfetamin, 123 uyuşturucu hap, 52 kullanımlık sentetik kanabinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu ele geçirildi. 39 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli tutuklandı.