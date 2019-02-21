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Isparta'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Isparta’nın Gönen ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda hakkında arama kararı bulunan Ş.D. isimli şahsın Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyündeki evine operasyon düzenledi. Ş.D.'nin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştiren jandarma, 0.33 gram eroin maddesi, 1.41 gram amfetamin/metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanım aparatı, bıçak ve pala ele geçirdi.


Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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