Isparta'da kaçak avcılara 20 bin 150 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet gösteren Eğirdir ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri ile Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri arasında kalan Eğirdir Gölü ile Isparta'ya sınırı bulunan Konya Beyşehir Gölü'nde denetim ve kontroller yapıldı. Kanunlara aykırı avcılık yapanlara ceza yağan denetimlerde, Eğirdir Mahmutlar köyü açıklarında 150 adet göle atılı vaziyette kaçak kerevit sepeti, Kovada Gölü'nde 2 bin 200 metre kaçak misina ağı ele geçirildi.

Isparta'ya sınırı bulunan Beyşehir Gölü'nde ise Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi ile Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada M.D. şahsın jel akü, invertör, jeneratörlü motor ile şoklama kullanarak 40 kilogram sazan balığı avladığı tespit edildi. Şüpheli M.D.'ye 1380 Sayılı Kanun'a muhalefetten 6 bin 584 lira, amatör balıkçılığa aykırı davrandığı tespit edilen H.K.'ye ise 480 lira olmak üzere, toplam 7 bin 64 lira idari para cezası tatbik edildiği öğrenildi.

Kaçak kara avcılarına 13 bin 86 lira ceza

Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gençali köyündeki Önkuyular Yaylası'nda ise kaçak avcılık yaptığı tespit edilen H.A.'nın ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Ayrıca kaçak av yaptığı tespit edilen 6 şahsa 4915 Sayılı Kanun'un 21. Maddesi gereğince 2 bin 181'er lira olmak üzere, toplam 13 bin 86 lira para cezası tatbik edildiği belirtildi.