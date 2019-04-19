Isparta'da kaçak avcılara ceza yağdı

Isparta'da jandarma ekiplerinin göl ve göletlerde yaptığı kaçak avcılık denetimlerinde, kanunları ihlal eden 3 şahsa idari para cezası uygulanırken, balık ve malzemelere de el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri şüphelilerle birlikte ayrıca, 1 adet bandırma ağ, bin metre misina ağ, 1 adet şok cihazı, 1 adet akü, 1 adet balık avlamak için elektrikli kepçe, 1 adet ruhsatsız sandal, 450 metre ağ ile 21 adet sazan, 3 adet alabalık ele geçirdi.

Ekipler ele geçirilen malzemelere el koyarken, 3 şüpheliye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla toplam 6 bin 540 lira tutarınca idari para cezası uygulandığı öğrenildi.