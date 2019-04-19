İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Isparta'da kaçak avcılara ceza yağdı

Isparta’da jandarma ekiplerinin göl ve göletlerde yaptığı kaçak avcılık denetimlerinde, kanunları ihlal eden 3 şahsa idari para cezası uygulanırken, balık ve malzemelere de el konuldu.

Isparta'da jandarma ekiplerinin göl ve göletlerde yaptığı kaçak avcılık denetimlerinde, kanunları ihlal eden 3 şahsa idari para cezası uygulanırken, balık ve malzemelere de el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri şüphelilerle birlikte ayrıca, 1 adet bandırma ağ, bin metre misina ağ, 1 adet şok cihazı, 1 adet akü, 1 adet balık avlamak için elektrikli kepçe, 1 adet ruhsatsız sandal, 450 metre ağ ile 21 adet sazan, 3 adet alabalık ele geçirdi.


Ekipler ele geçirilen malzemelere el koyarken, 3 şüpheliye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla toplam 6 bin 540 lira tutarınca idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.