İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da kaçak avlanan 4 kişiye 52 bin lira para cezası

Isparta’da kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye toplamda 52 bin 721 lira para cezası uygulandı.

Isparta'da kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye toplamda 52 bin 721 lira para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda kaçak avcılık denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 kişinin kaçak olarak bir tavşan ve bir yaban keçisi avladığı tespit edildi. Av malzemelerine el konulan 4 kişiye koruma altındaki türleri avlamak, avcılık belgesi olmadan avlanma ve özel kanunlarla korunan alanda avlanma yapmaktan toplam 52 bin 781 lira para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.