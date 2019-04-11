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Isparta'da kaçak avlanan sazan ve av malzemelerine el konuldu

Isparta Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde, Kovada Kanalı’nda av yasağı döneminde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Isparta Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde, Kovada Kanalı'nda av yasağı döneminde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kaçak avlanan sazan ve av malzemelerine de el konuldu.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi tarafından yürütülen rutin kontrollerde, saat 01.20'de Kovada Kanalı'nda kaçak olarak balık avladığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerle birlikte, kullanımı yasak olan 1 adet şoklama cihazı, 1 adet elektrikli kepçe, bin metre misina ağ, akü ve trafo ele geçirildiği öğrenildi.


Jandarma Bot Timi tarafından kaçak olarak avlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki sazan balığı ve malzemelere el konulurken, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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