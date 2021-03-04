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Isparta'da kaçak cep telefonu operasyonu

Isparta’da emniyet ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 20 adet sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Isparta'da emniyet ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 20 adet sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mart'ta bir şahsın aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, toplam 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 839 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı (kulaklık, powerbank, hoparlör, usb kablosu, flash bellek) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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