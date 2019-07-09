Isparta'da kaçak kazıya jandarma baskını: 3 gözaltı

Isparta'da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken şüphelilerle birlikte dedektör, el feneri, kazma-kürek ve define aramakta kullanılan çeşitli araç-gereçler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uluborlu ilçesindeki İleydağı ve İnhisar köyleri arasında kalan Kütüklü Tepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar sonrasında bölgeye sevk edilen jandarmaya bağlı 2 motosikletli devriye, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen N.T., N.A. ve A.A. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Jandarmanın yaptığı kontrollerde ayrıca, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör kulaklığı ve aparatı, 2 adet bakır metal arama çubuğu, 10 metre bakır kablo, 1 adet el feneri, 1 adet kürek ve 1 adet kazma ele geçirildi.

Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekiplerinin ifadesini aldıkları 3 şüpheli ise daha sonra serbest kaldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.