İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da kaçak yakıt ele geçirildi: 2 kişi yakalandı

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araca yaptıkları operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir araca operasyon düzenledi. Operasyon üzerine araçta 3 bin 216 litre katkılı kaçak akaryakıt yakalanarak ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıta ve taşıyan araca polis tarafından el konulurken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldığı bildirildi.

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