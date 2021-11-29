Isparta'da ‘Kaçakçılık ile mücadele' operasyonu

Isparta'da polis ekipleri tarafından sahte alkol üretip sattığı belirlenen şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda kaçak alkol, etil alkol, likit, sigara dolum makinesi ve doldurulmuş sigaralar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da kaçakçılık ile mücadele ve halk sağlığının korunması kapsamında polis ekipleri tarafından iş yerleri, araç ve belirli ikametlere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 225 litre etil alkol, 35 litre alkollü içecek, 8 şişe sahte/kaçak alkol, 3 adet alkol yapımında kullanılan likit,1 adet sigara doldurma makinası, 3 bin 500 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsuru ürünler ile ilişkili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.