Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında ateşli, ateşsiz silahlar kesici ve delici aletler, sağlıksız ve kaçak olarak üretimi yapılan, zaman zaman zehirlenmelere hatta ölümlere dahi yol açabilen sahte alkol ürünleri ve vergi kaybına yol açan diğer kaçak emtiaların vb. illegal tüm ürünlerin satış, temin ve üretiminin engellenmesi çerçevesinde operasyonlar yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 adet tabanca, 4 adet tüfek, 66 adet fişek, 13 adet silah parçaları, 3 adet tarihi eser niteliğinde obje, 97 şişe sahte alkol, 92 adet bandrol, 121 litre etil alkol, 12 litre kaçak alkol, 120 adet alkol aroma kiti, 377 adet bıçak, 54 adet delici kesici alet, bin 58 adet kaçak emtia, 6 bin 323 adet elektronik sigara parçaları, 844 adet elektronik sigara kiti, 19 adet elektronik sigara, bin 750 kilogram kaçak/faturasız gübre, 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 6 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet akıllı saat ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünlere el konularak konu ile ilişkili 5607, 6136 Sayılı Kanun Mevzuatı, 2863 Sayılı Kanun Mevzuatı suçları çerçevesinde 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.