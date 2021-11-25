Isparta'da kadınlar el işi ürünleri sergisi açtı

Isparta'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İyaş Alışveriş Merkezi'nde kadınlar tarafından el işi ürünleri satış sergisi açıldı. Serginin açılışını Vali Ömer Seymenoğlu kadınlarla birlikte gerçekleştirdi.

Kadınlar tarafından üretilen ürünlerden oluşan sergide el işi birçok ürün yer alıyor. Sergilenen ürünlerin satışının da yapıldığı sergiden elde edilecek gelirin ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Sergide İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Isparta Barosu da birer stant açarak başta Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) olmak üzere adli konularda kadınları bilgilendirdiler.Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Seymenoğlu kadına karşı şiddete sıfır tolerans parolasıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirterek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Seymenoğlu “Bizler kadınların her türlü faaliyetlerine sonuna kadar destek veriyoruz. Eminim ki bundan sonra kadına yönelik şiddet daha da azalacaktır. Zaman içerisinde yapılan eğitim çalışmaları, yapılan yasal düzenlemeler, alandaki uygulamalarının takibiyle kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti azaltmayı hedefliyoruz. Ben bu duygularda şiddetsiz bir toplum içinde huzur içerisinde geçireceğimiz zamanlar temenni ediyorum” diye konuştu.