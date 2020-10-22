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Isparta'da kamyonet park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Isparta’da kamyonetin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Isparta'da kamyonetin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan 13 yaşındaki Ceylin Tireli, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Kaza saat 08.45 sıralarında Çünür Mahallesi 274. cadde üzerinde meydana geldi. Nihat Akgül idaresindeki 32 ABB 159 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 32 EN 585 plakalı araca çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ceylin Tireli, Nihat Akgül ve Merve Akgül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylin Tireli'nin ayağı kamyonette sıkıştı yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Tireli'yi araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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