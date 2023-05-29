Isparta'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sütçüler ilçesi Hacıaliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (41) yönetimindeki 07 YU 450 plakalı kamyonet, Hacıaliler-Dibekli Mahallesi istikametine seyir ederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvalandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Rafet Çürük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araç sürücüsü S.Ö. ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü S.Ö'nün 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.