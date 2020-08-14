Isparta'da kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi için seferberlik

Isparta'da kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Isparta'da Yaş Sebze ve Meyve Halinin yakınındaki kanalizasyon borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaş, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Kanalizasyon hattına ulaşabilmek için bölgeye getirilen bir iş makinesi ile derin bir çukur kazdırıldı. Kepçe yardımı ile çukura inen itfaiye görevlileri kırdıkları borudan yavru kediyi çıkarabilmek için cep telefonundan anne kedi sesi dinletti. Sese tepki veren kedi, 5 metre derinlikte bulunan borudan 3 saatlik bir çalışma sonucu dışarı çıkarıldı.

Yavru kedi bakım ve tedavisi için Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.