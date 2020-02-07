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Isparta'da kar yağışı etkili oldu

Isparta’da bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağış kent merkezinde etkili oldu.

Isparta'da bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağış kent merkezinde etkili oldu. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri de yollarda ve şehrin farklı noktalarındaki kaldırımlarda kazaların önüne geçmek adına küreme ve temizleme çalışması başlattı.


Kentte, Kaymakkapı - Valilik civarında yer alan heykel ve görseller, kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Halen devam eden yağış Isparta'nın ilçelerinde de etkili olurken, Isparta Belediyesi karla mücadele ekiplerinin şehirde hummalı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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