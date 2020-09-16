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Isparta'da karantina uygulanan köye giriş ve çıkışlar durduruldu

Isparta’da Covid-19 vakalarının ve temaslı kişilerin fazlalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlanan merkeze bağlı Küçükhacılar köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu.

Isparta'da Covid-19 vakalarının ve temaslı kişilerin fazlalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlanan merkeze bağlı Küçükhacılar köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün girişinde 24 saat nöbet tutuyor.


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı bin 118 nüfuslu Küçükhacılar köyünde Covid-19 vakalarının ve temaslılarının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Uygulama dün saat 17.00 itibariyle başlarken köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün girişine kontrol noktası oluşturdu. Köye gelen araçlar jandarma ekipleri tarafından geri çevrilirken, köyden çıkmak isteyen araçlara da izin verilmiyor. Ayrıca vatandaşlara da köyden çıkmamaları ve korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

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