İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Isparta'da karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı halk pazarının çatısı çöktü.

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı halk pazarının çatısı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, pazar yerindeki araçlar zarar gördü.


Yoğun kar yağışının etkili olduğu Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde Yeni Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'nin çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, pazar yerinde park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Belediye ekipleri alanda çalışma başlatırken, Halıkent Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinin çatısının çökme ihtimaline karşı da sürücülere uyarıda bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.