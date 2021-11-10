Isparta'da karmaşaya neden olan kavşak yeniden düzenleniyor

Isparta Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak adına Hızırbey Mahallesi'nde karmaşaya neden olan kavşakta yeni bir düzenleme yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı daha düzenli hale getirilecek.

Isparta Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmak adına kavşaklarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim vaatleri arasında yer alan ‘kavşaklarda düzenleme' ve ‘alternatif yol çalışmaları' bir bir hayata geçiyor. Isparta Belediyesi tarafından daha önce trafiği rahatlatmak için ışıklı kavşaklardaki adalar kaldırılmış ve yollar genişletilerek, trafiğin daha akıcı olması sağlanmıştı.

Son olarak Hızırbey Mahallesi'ndeki Kelebek Vadisi kavşağı olarak bilinen 112. cadde ile 164. caddenin birleşimindeki alanda çalışmalar başlatıldı. Trafik akışı açısından düzensiz bir yapıda bulunan kavşakta ortada bulunan adaların yerleri değiştirilecek ve bu şekilde araç geçişleri daha düzenli hale getirilecek.

Alandaki çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt kazıma işlemiyle başladı. Bu çalışmanın ardından kavşaktaki adaların yeniden düzenlenmesi yapılacak ve asfaltlama gerçekleştirilecek. Alandaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, çalışma başlatılan kavşakta kazaların çok olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e hassas düşüncesinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Zeynep Yiğit, düzenlemenin ardından çok işlek olan 112 ile 164. caddenin birleşimi olan kavşaktaki karmaşanın sona ereceğini ve artık trafik sorunun yaşanmayacağını dile getirdi.