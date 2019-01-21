Isparta'da ‘Karneni getir, hediyeyi götür' mesaisi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte ilkini cuma günü gerçekleştirdiği ‘Karneni Getir, Hediyeni Götür' etkinliği pazartesi günü de devam etti. İlk gün 5 bine yakın öğrenci karnesiyle gelerek hediyelerini alırken, yine pazartesi günü de onlarca öğrenci belediyeye gelerek karne sevincini yaşadı. Başkan Günaydın da, öğrencilere satranç takımı ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, ilk, orta ve liselerin yarıyıl tatiline girdiği cuma günü ‘Karneni Getir, Hediyeni Götür' etkinliği düzenledi. Başkanlık makamında gerçekleşen etkinliğe veliler de yoğun ilgi gösterdi. Hediyeleri makamda bulunan MHP İl Başkanı Nail Bayram ile birlikte dağıtan Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, çocukların karne heyecanına ortak oldu, sevinçlerini paylaştı.

“Belediyemizde bir bayram havası yaşanıyor”

Çocuklara karne sevinci yaşamaları ve teşvik amacıyla hediyeler dağıttıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu güzel çocuklarımızı sevindirmek istiyoruz. Karne sevincini yaşasınlar istiyoruz. Çocuklarımızın kültürel ve sosyal olarak, kimlik, kişilik bakımından gelişmelerini de istiyoruz. Etkinliğimiz kapsamında birinci günü 5 bin kişiye yakın oyuncak dağıttık. Bugün de yine oldukça kalabalık. Şahsen bende çok mutlu oldum. Çocuklarımız aileleriyle birlikte geliyorlar. Bu sevinci çocuklarımızla, aileleriyle hep birlikte yaşıyoruz. Güzel bir gün oldu. Belediyemizde bir bayram havası yaşanıyor. Mutluluklar, güzellikler yaşanıyorlar. Ailelerimiz çocuklarıyla da yakından ilgileniyorlar, bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da karne sevincini çocuklarımıza yaşatmak istiyorum” dedi.