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Isparta'da kasksız motosiklet sürücüsü kırmızı ışık için yavaşlayan araca çarptı

Isparta’da kaskı olmayan motosiklet sürücüsü, kırmızı ışık için yavaşlayan araca arkadan çarptı.

Isparta'da kaskı olmayan motosiklet sürücüsü, kırmızı ışık için yavaşlayan araca arkadan çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Sav kavşağında meydana geldi. Musa Erdoğan (19) kontrolündeki 32 AAD 618 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Mustafa Sarıtaş kontrolündeki 32 DA 498 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp aracın camına çarpan 19 yaşındaki genç, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ile emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet olay yerine gelen çekici ile götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa Sarıtaş kontrolündeki ticari aracın kırmızı ışıkta yavaşlayıp durduğu, motosiklet sürücüsü Musa Erdoğan'ın ise yavaşlayamayıp, ticari araca çarptığı görülüyor.

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