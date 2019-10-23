Isparta'da kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak

Bir yandan Ulaşım Master Planı hazırlanması amacıyla çalışmalar sürerken, diğer taraftan da şehirdeki kavşaklarda iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Işıklı kavşaklarda bulunan adalar kaldırılmaya başlandı ve bu yolla trafik akışının hızlandırılması amaçlanıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bunlardan ilk uygulamanın Adliye kavşağında gerçekleştirildiğini ve yol ortasındaki adanın kaldırıldığını söyledi. Adanın kaldırılmasıyla birlikte araçların daha hızlı hareket imkânına kavuştuğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, bu çalışmaların en kısa sürede faydasının görüleceğine işaret etti.

Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir içerisindeki kavşak iyileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Yolu 102 Cadde üzerinde bulunan kavşakta iyileştirme çalışması gerçekleştirilirken, kavşaktaki ada da kaldırılarak trafik akışının hızlandırılması hedeflendi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirten Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu, çalışmaların Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürüldüğünü söyledi.

Amacın trafik akışının daha hızlı bir şekilde sürdürülmesini sağlamak, engelli geçişlerini yaya trafiğine daha uygun hale getirmek olduğunu söyleyen Aydoğdu, “Kavşakta ilk önce adayı kaldırdık ve kısa zamanda daha fazla aracın geçmesi sağlandı. Sola dönüş cepleri açacağız” şeklinde konuştu.

Çalışmalarda öncelikle orta refüjler kalkacak ve sola geçiş cepleri açılacak ve yayaların daha rahat yürüyebilmeleri adına her türlü çalışma gerçekleştirilecek. Aydoğdu, “Başkanımızın talimatları doğrultusunda Isparta'mızda trafik sorununu çözmek adına daha güzel adımlar da atmaya devam edeceğiz” dedi.

Bundan sonraki çalışmalar Özkanlar Kavşağı, Otogar Kavşağı, Toptancılar Sitesi Kavşağı, merkezde eski Özel İdare Kavşağı, Gülkent Kavşağı ile devam edecek.