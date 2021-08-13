Isparta'da Kayı Köyü sulama projesinde yüzde 96'lık kısım tamamlandı

Isparta'nın merkeze bağlı kayı köyünde 3'üncü kısım YAS sulaması projesinde yüzde 96'lık kısım tamamlandı. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 1 milyon 425 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Isparta'ya yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye aynı zamanda derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

“Projenin yüzde 96'lık kısmı tamamlandı”

Isparta merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, merkeze bağlı Kayı köyünde 3'üncü kısım YAS sulaması inşaatında 950 dekar alanda çalışmaların hızla devam ettiğini ve projede sona gelindiğini söyledi. Yıldız, “Projenin yüzde 96'lik kısmı tamamlanmış olup, boru imalatları tamamlanarak sanat yapısı montajı devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 1 Milyon 425 Bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.