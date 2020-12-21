Isparta'da Kirazlıdere projesinde çalışmalar sürüyor

Isparta Belediyesi şehrin terası konumunda bulunan ve yıllardır atıl vaziyette kalan Kirazlıdere'ye Kafeterya Projesi uyguluyor. 600 metrekarelik alandan oluşan yapının yanı sıra Kirazlıdere'ye çıkan yolda taş duvar örümü devam ediyor, yol yenileniyor. Diğer taraftan Kirazlıdere'deki tesislerde kullanılmak üzere doğalgaz, elektrik, telekom altyapı çalışmaları da başladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda projelendirilen Kirazlıdere Kafeterya projesinde sona yaklaşılıyor. Proje kapsamında şehri gören kafeteryanın yapımı tamamlanırken, çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Çevre düzenlemeleri kapsamında kafeterya önünde geniş bir seyir terası ve bahçe oluşturuldu. Bahçe bölümündeki taş duvar örülmesine devam ediliyor. Ayrıca yine Gökçay Mesirelik alandan başlayarak Kirazlıdere'ye kadar ulaşan yol üzerinde sağlı ve sollu sur görünümlü taş duvarlar örüldü. Yol kenarlarına yolun ve bölgenin yağışlarda etkilenmemesi için şevler açılırken, arık betonların da dökümleri devam ediyor.

Ayrıca Gökçay Mesirelik alan bölgesinden başlayan ve Kirazlıdere'ye kadar ulaşacak altyapı için geniş bir kanal açıldı. Bu kanal içerisinden kafeterya ve yol üzerinde bulunan bölgeleri besleyecek olan doğalgaz, elektrik, telekom hatlarının da çekimlerine başlandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kirazlıdere'de inşaatı devam eden kafeterya çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek, şehrin terası Kirazlıdere'ye güzel bir sosyal tesis kazandırdıklarını belirtti. Kirazlıdere'ye çıkan yolu yenileme çalışmalarının devam ettiğini, yol boyunca sur şeklinde taş duvar örüldüğünü kaydeden Başkan Başdeğirmen, kafeterya ve yol üzerinde kullanılmak üzere elektrik, doğalgaz ve Telekom hat çekim çalışmalarının da başladığını ifade etti. Başdeğirmen, “Kirazlıdere güzel bir yaşam alanımız olacak” dedi.