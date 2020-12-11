Isparta'da Kirazlıdere ve Sidre tepesinden 3 kamyon atık toplandı

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha temiz bir Isparta için vatandaşları el ele vermeye ve çevreye duyarlı olmaya davet etti.

Isparta Belediyesi vatandaşların aileleriyle birlikte gezebildiği, hoş vakit geçirebildiği ve stres atabildiği Kirazlıdere ve Sidre tepesi bölgesinde yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirirken, toplam üç kamyon dolusu plastik ve cam şişe, kağıt ve diğer atık malzemeler topladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha temiz bir Isparta için vatandaşları el ele vermeye ve çevreye duyarlı olmaya davet etti.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bir yandan şehri sokak sokak temizlerken, pandemi sürecinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer taraftan da şehrin gözbebeği ve şehir terası olarak tabir edilen Kirazlıdere ve Sidre Tepesi bölgesinde atıkları topluyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Kirazlıdere ve Sidre Tepesine çıkan yollar, yol altlarındaki ağaçlık alanlarda 45 kişilik ekiple detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmaların sonuncusunda ise Kirazlıdere bölgesinden bir, Sidre Tepesi bölgesinden ise 2 olmak üzere toplam 3 kamyon dolusu plastik ve cam şişe, kağıt, naylon poşet başta olmak üzere atık malzeme toplandı.

Ekipler her iki noktaya çıkan yollarda, yol kenarlarındaki ağaçlık alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki mesirelik ve yeşil alanların her zaman bakımlı ve temiz olması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Açık alanlarda daha temiz bir ortamda gezilebilmesi, yürüyüşlerin yapılabilmesi için vatandaşların vazgeçilmez mekanlarından olan Kirazlıdere ve Sidre Tepesinde temizlik çalışmaları yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların periyodik olarak sürdüğünü belirtti.

Kirletmenin kolay, temizliğin zor olduğu bu bölgelerde, temizlik işleri personelleri zor şartlar altında yol altındaki yamaçlarda bulunan ağaçlık alanlarda çalışmalarını sürdürürken, Başkan Başdeğirmen, vatandaşları daha temiz bir Isparta için el ele vermeye ve çevreye duyarlı olmaya davet etti.