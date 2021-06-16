Isparta'da kısıtlamaya uymayanlara 245 bin 250 lira ceza

Isparta'da son 15 günde pandemi kurallarına uymayan 78 kişiye ve 2 işletmeye toplam 245 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde emniyet ekipleri de kentin belirli noktalarında sürücülere, vatandaşlara ve işletmelere yönelik izin belgesi denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak, izin belgeleri soruldu. İş yerleri denetlendi, izin belgesi olmayan vatandaşlara ve çalışma saatlerine uymayan işletmelere de cezai işlem uygulandı. Isparta'da 15 günde izin belgesiz sokağa çıkan 54 kişiye 170 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 kişiye maske takmamaktan 2 bin 700 lira, iş yeri açılış-kapanış saati kuralına uymayan 2 iş yerine 6 bin 300 lira, izolasyon kuralına uymayan 7 şahsa 22 bin 50 lira ve kahvehanelerde oyun oynayan 14 şahsa 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Isparta'da yeni normalleşme sonrasında 15 gün içinde tedbirleri ihlal eden 78 kişiye ve 2 işletmeye toplamda 245 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.