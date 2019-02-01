Isparta'da koku sorunu çözülüyor

Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtırak'ı ziyaret eden Başkan Günaydın, “Kokudan etkilenen tüm mahallelerdeki vatandaşlarımıza müjde ediyorum; artık koku sorunu bitmiştir.” dedi.

Deri Organize Sanayi Bölgesinde yapılan işlemler ve yakılan katı atıklardan dolayı oluşan Isparta'nın bir numaralı gündem maddesi haline gelen kötü koku sorunu tarihe karışıyor. Vatan, Halıkent, Ayazmana, Gülevler, Halife Sultan, Davraz ve Gülcü mahallelerinde yaşayan insanları olumsuz yönde etkileyen Deri Organize Sanayi Bölgesinden çıkan kötü koku sorunu çözüme kavuşturulamayınca devreye Başkan Günaydın girdi. Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtırak'ı ziyaret eden Günaydın, burada önemli mesajlar verdi.

“Bu insanlar çok ızdırap çekti”

Ziyarette güzel bir alışveriş yaptıklarını ifade eden Günaydın şöyle konuştu:

“Atık suyun tahliye edilmesi için 500-600 metreyi de geçen uzun bir ilave hat daha yapılması gerekiyor. Belediyemiz de bu konuda tecrübeli. Bunu biz yapabiliriz kolaylıkla dedik. Bu sözü verdik. Ayriyeten ihalesi yapılan arıtma tesisinin üzerinin kapatılması konusunda tabi ki bu değerli sanayicilerimizin maddi sıkıntıları da var. Bu konuya da ciddi anlamda maddi katkıda bulunuyoruz. Şu anda Isparta halkımıza müjde ediyoruz, artık lafla değil fiilen bu kokuyu önlüyoruz. Ve bundan sonra Allah'ın izniyle Ayazmana, vatan mahallesinde oturanlara müjde veriyoruz, artık bu koku bitmiştir. Desteklerimizle hep birlikte gücümüzü birleştirmekle maddi olayı da ortadan kaldırıyoruz ve bitmiştir. Bu insanlar çok ızdırap çekti. Bu bizim şehrimizin bir zorlanmasıydı. İnsanların koku içerisinde yaşaması hiç uygun değildi. Yaşanabilir şehir unvanına ulaşmış bu kentimize bu da katkıda bulunacaktır. Daha da yaşanabilir şehir hissiyatını ortaya çıkaracaktır.”