Isparta'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 31 şüpheli yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 31 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antalya, Isparta ve Isparta'nın Senirkent, Uluborlu, Keçiborlu, Şarkikaraağaç ile Yalvaç ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarını işledikleri tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 123 gram eroin, 43 gram metamfetamin, 25 adet uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 5 içme aparatı, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan toplam 31 şüpheliden 11'i, sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16 şüpheli hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.