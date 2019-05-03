Isparta'da kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin yan yatarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Işıkkent Mahallesi'ndeki 259.Cadde üzerinde seyreden Gökhan D. yönetimindeki 32 AAK 731 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen otomobilin sürücüsü Gökhan D. yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri de kazayla ilgili tahkikat başlattı.