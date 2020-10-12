Isparta'da korkutan samanlık yangını

Isparta'nın merkeze bağlı Kadılar köyünde bir evin samanlık bölümünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Isparta'nın merkeze bağlı Kadınlar köyünde dün akşam saat 23.00 sıralarında bir evin alt bölümünde bulunan samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Samanlık bölümündeki dumanları gören ev sahibi yangına müdahale etti. Ancak yangını söndürmeyince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.