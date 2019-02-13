Isparta'da korkutan yangın

Isparta'da sahipleri vefat ettiği için bir süredir kullanılmayan 2 katlı eski ahşap evde çıkan yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, eski ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da 2 katlı kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Sermet Mahallesi 1903.Sokak'ta bulunan Abdullah Topuz'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Yanan evin ahşap olması, bazı bölgelerde yeniden alevlenme oluşturarak, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını güçleştirdi. 5 itfaiye ekibi ile takviye arazözlerin de katıldığı söndürme çalışmaları halen devam ederken, olay nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan bulunmazken, söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın çıkan ikamet sakinleri Abdullah - Adile Topuz çiftinin bir süre önce vefat ettiği ve söz konusu yerin kullanılmadığı öğrenildi.